Президент страны Игорь Додон прокомментировал решение Конституционного суда о назначении министра правительством. Он заявил, что в любом случае, не подпишет документ о назначении Евгения Стурзы министром обороны
"Конституционный суд может интерпретировать Конституцию, но он не может вводить новые конституционные нормы. То, что было сегодня, — установка новых конституционных норм. Кроме как узурпацией власти, такие действия никак назвать нельзя. Вы ответите за это, когда придет время. Каждое ваше действие будет рассмотрено сразу после следующих парламентских выборов. Я не уступлю и не подпишу указ, несмотря на решение Конституционного суда. Пора переходить к президентской республике", - сказал президент страны Игорь Додон.
Напомним, ранее Конституционный суд заявил, что президент страны обязан утвердить министров, назначенных правительством.
"Повторный отказ главы правительства утвердить министра можно квалифицировать, как неспособность выполнять свои конституционные обязательства. В таком случае можно говорить о назначении временно исполняющего обязанности президента", - сказал председатель Конституционного суда Тудор Панцыру.
Месяц назад, правительство обжаловало в Конституционный Суд процедуру назначения министров для избежания продолжительного блокирования ситуации с назначением министра обороны, после того как глава государства во второй раз отказался утвердить кандидатуру Еуджена Стурзы. Члены кабинета министров потребовали от Конституционного суда внести ясность в этом вопросе, так как решение КС от марта 1999 года лишь частично освящает проблему.
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авторы DW