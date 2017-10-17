В трех отделениях Института матери и ребенка завершили ремонт

В Институте матери и ребенка завершили ремонт трех отделений: узи, функциональной диагностики и эндоскопии.

В отделении УЗИ проводят восемь видов различных обследований. Благодаря новому оборудованию, стало возможным выявление широкого спектра патологий.



"Этот аппарат позволяет проводить все виды обследований, в том числе ангиографию. Он проверенный, откалиброванный, идеальный для работы. За секунду может отсканировать мозг", - сказал глава отделения УЗИ ИМР Николай Дони.



В отделении функциональной диагностики обследования проходят 20 тысяч пациентов в год. Комфортные условия значительно облегчат работу врачей.



"Условия работы стали намного лучше, появилась новая мебель. Провели капитальный ремонт, обновили полностью все", - отметила глава отделения ИМР Ольга Белый.



Отделение эндоскопии было создано в 1980 году, и только недавно его впервые отремонтировали. Врачи говорят, что с появлением нового оборудование существенно увеличилось число пациентов.



"Отделение изменилось полностью, как внутри, так и снаружи. У нас есть шесть новых аппарата видеогастроскопии, бронхоскоп и устройства для дезинфекции эндоскопов. Сейчас мы можем обслуживать всю страну", - сказал глава отделения эндоскопии Виктор Рашков.



Оценили уровень услуг и родители маленьких пациентов.



Министр здравоохранения поблагодарила зарубежных партнеров за поддержку и финансовую помощь.



"Мы очень рады, что удалось достичь таких результатов. Все благодаря новому финансированию и моральной поддержке Румынии, которая была жизненно необходима", - отметила министр здравоохранения, труда и соцзащиты Стелла Григораш.



На обновление больницы деньги выделило правительство Румынии.



"Обновить должны всего 15 отделений, из которых завершили пока только три. Все затраты взяло на себя правительство Румынии при посредничестве партнеров по развитию", - сказал посол Румынии в Молдове Даниел Ионицэ.



Ремонт Института матери и ребенка проводится в рамках кампании "Возроди Молдову", которую инициировали в 2014 году.





