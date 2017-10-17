Затерянный храм Рамзеса II обнаружен в Гизе

Археологи чуть ближе познакомились с Рамзесом II, когда обнаружили его храм в некрополе Абусир эль-Мелек в Гизе.

Размер храма составляет 34x52 м. Это колоссальное здание, как и многие другие, было построено во времена царствования Рамзеса II, длившегося 67 лет, передает The Daily Mail.

Храмовый комплекс был построен на левом берегу Нила, в нескольких километрах севернее некрополя Саккары. В задней части храма исследователи обнаружили лестницу, которая привела к каменной камере, которая вела в три параллельные комнаты-хранилища.

Археологи считают, что комплекс был построен между 1213 и 1279 годами до н.э. Обнаружить его было сложно из-за больших отложений песка и камней, укрывавших строение от специальной аппаратуры. На стенах вновь открытого храма археологи нашли фрагменты гравюр, изображающих бога солнца Ра.

Он считался царем всех богов, покровителем фараонов и создателем мира. Обнаружение храма указывает на постоянный культ бога Ра и предоставляет уникальные доказательства религиозного строительства в Мемфисе.

Масштабным строительством Рамзес II стремился проецировать свою силу в качестве лидера, отмечают египтологи.

Кроме того, египетский фараон был чрезвычайно плодовит и оставил после себя более сотни детей, пишет moya-planeta.ru