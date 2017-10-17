Две нейтронные звезды столкнулись друг с другом, высвободив огромное количество золота, сообщает The Independent. Это открытие знаменует собой «новую главу в астрофизике», уверены эксперты. Наблюдение стало одним из самых захватывающих в истории.
Событие в галактике NGC 4993 «почуяли» 17 августа гравитационные обсерватории LIGO/Virgo. Затем к наблюдениям подключились 70 обсерваторий по всему миру. В итоге астрофизикам удалось зарегистрировать гравитационные волны от слияния двух звезд.
Столкновение произошло в 130 млн световых лет от Земли. Это важное событие само по себе и второе по уникальности после открытия гравитационных волн.
Ученые не просто «услышали» взрыв в виде ряби в ткани пространства-времени, но и смогли увидеть свет и излучение, подчеркивается в отчетах. Эта информация поможет человечеству узнать больше о возникновении таких звезд и, возможно, о возникновении Вселенной, пишет moya-planeta.ru
Два плотных и маленьких объекта, каждый диаметром около 19 км и массой, сравнимой с массой Солнца (по сравнению с нейтронными звездами наше светило в диаметре больше в 100 млн раз), возникают обычно в результате вспышек сверхновых звезд.
Ученые наблюдали за возникновением так называемой килоновой. Эффект от этого события в созвездии Гидра зарегистрировали 17 августа на расстоянии 130 млн световых лет от Земли. Когда звезды столкнулись, по Земле бродили только динозавры. Сигнал веками шел через Вселенную и продлился около 100 секунд.
Анализ излучения показал нечто удивительное — выбросы золота, платины и урана в космическом масштабе.
Происхождение тяжелых элементов было давней загадкой, но событие в галактике Гидра позволило предположить, что килоновые могут иметь отношение к созданию платины и золота.
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авторы DW