Уникальное открытие: при столкновении звезд в космос выбросило огромное количество золота

Две нейтронные звезды столкнулись друг с другом, высвободив огромное количество золота, сообщает The Independent. Это открытие знаменует собой «новую главу в астрофизике», уверены эксперты. Наблюдение стало одним из самых захватывающих в истории.

Событие в галактике NGC 4993 «почуяли» 17 августа гравитационные обсерватории LIGO/Virgo. Затем к наблюдениям подключились 70 обсерваторий по всему миру. В итоге астрофизикам удалось зарегистрировать гравитационные волны от слияния двух звезд.

Столкновение произошло в 130 млн световых лет от Земли. Это важное событие само по себе и второе по уникальности после открытия гравитационных волн.

Ученые не просто «услышали» взрыв в виде ряби в ткани пространства-времени, но и смогли увидеть свет и излучение, подчеркивается в отчетах. Эта информация поможет человечеству узнать больше о возникновении таких звезд и, возможно, о возникновении Вселенной, пишет moya-planeta.ru

Два плотных и маленьких объекта, каждый диаметром около 19 км и массой, сравнимой с массой Солнца (по сравнению с нейтронными звездами наше светило в диаметре больше в 100 млн раз), возникают обычно в результате вспышек сверхновых звезд.

Ученые наблюдали за возникновением так называемой килоновой. Эффект от этого события в созвездии Гидра зарегистрировали 17 августа на расстоянии 130 млн световых лет от Земли. Когда звезды столкнулись, по Земле бродили только динозавры. Сигнал веками шел через Вселенную и продлился около 100 секунд.

Анализ излучения показал нечто удивительное — выбросы золота, платины и урана в космическом масштабе.

Происхождение тяжелых элементов было давней загадкой, но событие в галактике Гидра позволило предположить, что килоновые могут иметь отношение к созданию платины и золота.