Реорганизовано движение транспорта на перекрестке улиц Христо Ботев — Индепенденцей

Кишинев и пробки: движение транспорта на некоторых улицах в столице изменилось – узнай как Кишинев, "облепленный" хаотичными нерегламентированными парковками вдоль улиц, заставляет понервничать не только водителей, но и пассажиров общественного транспорта. В целях разгрузки трафика в столице Национальный инспекторат по патрулированию решил изменить движение транспорта на одной из улиц Кишинева.

Так, в ночь на среду реорганизовано движение транспорта на перекрестке улиц Христо Ботев — Индепенденцей — Тудор Стришкэ. Таким образом, на этом перекрестке будут установлены дорожные знаки, которые запретят водителям поворачивать с улицы Т. Стришкэ на Христо Ботева. То есть маршрут можно продолжать только по улице Индепенденцей.



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