При поддержке еврокомисии будет создан Центр инноваций в Бельцах

Представители Европейской комиссии выразили готовность совместно финансировать проект по созданию Центра инноваций и трансферу технологий (ЦИТТ) при Бельцком государственном университете им. Алеку Руссо.

Потенциальные партнеры недавно посетили северный регион страны, где их проинформировали о местных перспективах развития и роли ЦИТТ в этом отношении, передает moldpres.md

Ректор вуза Ион Гаджим заявил на встрече с делегацией внешних доноров, что видит в учебном заведении центр регионального развития, а не только образовательный центр. «В нынешних условиях Бельцкий университет должен применять новые подходы и активнее участвовать в научных исследованиях, налаживая международное партнерство», - уточнил ректор.

В свою очередь, вице-примар Бельц Леонид Бабий отметил, что «без прямых иностранных инвестиций экономику города нельзя оживить». В этой связи чиновник сказал, что примэрия и впредь рассчитывает на развитие малых и средних предприятий, а также на новые технологии.

По словам заместителя главы Управления ЕК по расширению и «Восточному партнерству» Северина Строхала, решение о поддержке проекта, осуществляемого Агентством регионального развития «Север», будет принято после анализа местного и регионального социально-экономического климата, а также тенденций развития IT-сектора данного вуза.

Среди структур, уже заявивших о своей готовности поддержать создание будущего центра в Бельцах, – ЮСАИД и посольство Швеции в РМ. В то же время может поступить поддержка со стороны правительства Чехии. А Институт инноваций и технологий в региональном развитии при Факультете информационных исследований г. Ново-Место (Словения) находится в поиске партнеров на севере страны для сотрудничества в области исследований, инноваций и трансферу технологий.

Стоимость проекта создания центра составляет 11,7 млн. леев, средства были запрошены из Национального фонда регионального развития. Международные партнеры будут софинансировать создание центра через проект по повышению конкурентоспособности в Молдове. Национальный координационный совет по региональному развитию уже утвердил выделение 6 млн. леев на работы, которые предстоит провести в текущем году.