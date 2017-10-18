Министр образования Моника Бабук говорит о несовершенствах реформ в сфере образования

Реформы, начатые в сфере образования, надо адаптировать к реальности. В этом убеждена министр образования, культуры и исследований Моника Бабук. Как она отметила в эфире ток-шоу Фабрика, система нуждается в переоценке, и закрытие школ не всегда лучшее решение.

"Опыт других стран, например, Румынии, показывает, что закрытие сотен школ не всегда приносит ожидаемую экономию. Денежные средства, которые удается сэкономить, не столь значительны", - сказала министр образования, культуры и исследований Моника Бабук.

По словам Моники Бабук, учителя сейчас вынуждены оплачивать курсы повышения квалификации, а также писать огромное количество отчетов.

"Существует более 40 отчетов, которые обязаны представлять руководители и работники учебных заведения. Команда Министерства образования, в которую входят очень хорошие специалисты, проведут оценку эти требований и предложат, какие отчеты можно объединить и упростить", - сказала министр образования, культуры и исследований Моника Бабук.

Моника Бабук коснулась также проблемы перегруженности школьной программы, и сообщила, что Минобразования намерен избавить учителей и учеников от излишнего давления.

Во вторник председатель Демократической партии Влад Плахотнюк предложил немедленно прекратить закрытие школ. ДПМ отметила многочисленные ошибки во внедрении реформы системы образования и начала подготовку альтернативных решений, которые не будут вредить ученикам и учителям.