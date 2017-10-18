Кишиневский прокурор попался на взятке: он требовал 15 тысяч евро

Завершено расследование по делу одного из кишиневских прокуроров и сотрудника Яловенского инспектората полиции. Их задержали в августе за коррупцию.

По данным следствия, прокурор требовал 15 тысяч евро за обещание избавить от тюрьмы троих мужчин, обвиняемых в пассивной коррупции и грабеже.

Он заверял, что может повлиять на судью Высшей судебной палаты. Первую часть взятки - десять тысяч - ему передал полицейский. Теперь работникам правоохранительных органов придется предстать перед судом.

Свою вину они признали. Им грозит штраф до 300 тысяч леев или до семи лет лишения свободы.







