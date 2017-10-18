Десятки жителей Фалештского района стали жертвами мошенников, суливших им лёгкий заработок. Они одалживали у людей средства, обещая вернуть долг с процентами. Однако денег граждане назад так и не получили.
"Сказали, что у них родственники работают в Национальном банке. Сначала одолжил три с половиной тысячи евро. Затем мне позвонили и сказали, что у них выгодное предложение. Я отдал ещё 17 тысяч долларов. А они меня обманули. Говорили, что вернут 24", - сказал житель села Фэлештий Ной Геннадий Бологан.
Наталья отдала мошенникам 400 тысяч леев, которые копила на покупку квартиры в столице.
"Они говорили не спеши, Наталья. Вот приедем из Кишинева с деньгами и вернём их твоей матери. Когда поняла, сколько денег им отдала, меня дрожь пробила. А они всё повторяли: не беспокойся, завтра-послезавтра получишь всё", - рассказала жительница Фалештского района Наталья.
Жертвой мошенников стал и Роман. Мужчина несколько лет трудился в России, чтобы заработать на жильё. Когда понял, что не сможет вернуть долг, взял ипотеку.
"Мы не подписывали никаких документов. Всё было на доверии. Говорили, что многие так заработали на машины, квартиры. Поэтому мы доверились им, даже документов не спросили. И расписку не взяли", - сказал житель Фалештского района Роман.
По данным полиции, к преступной схеме причастны несколько человек. Личность одной злоумышленницы установили. Ею оказалась Анастасия Вавуля. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. Прокуроры намерены требовать для неё предварительного ареста. Сообщников женщины разыскивают.
"У нас уже 14 уголовных дел. Сумма убытков достигает четырех миллионов леев. Мы предпринимаем меры, чтобы найти эти деньги. В большинстве случаев пострадавшие не могут представить документы, доказывающие факт передачи средств подозреваемой", - рассказал зампрокурора Фалештского района Сергей Митителу.
От рук мошенников пострадали и двое жителей Бельц.
"В полиции Бельц зарегистрированы еще два заявления. Возбуждены уголовные дела. Но поскольку преступления были совершены на территории Фалештского района, мы направили их в местный территориальный инспекторат", - сказала пресс-секретарь ИП Бельцы Евгения Молчанова.
Если Вавулю признают виновной, ей грозит до 14 лет.
Комментарии
- Кирилл Лучинский получил еще 30 суток домашнего ареста
- В Россию поставляли польские яблоки под видом молдавских
- Грабителя продовольственного магазина в Единцах взяли с поличным
- Кишиневский прокурор попался на взятке: он требовал 15 тысяч евро
- При поддержке еврокомисии будет создан Центр инноваций в Бельцах
- В трех отделениях Института матери и ребенка завершили ремонт
- Молдаванин попал в тюрьму в Италии за избиение жены
- Таможенники обнаружили крупную контрабанду сигарет
- У трамвая на ходу сорвало мотор в украинском Днепре
- Крупное дело о наркотрафике: по стране проходят обыски, задержаны 11 человек
- Microsoft представила обновленные Surface Book 2
- Задержан прапорщик, торговавший боеприпасами в Украине
- Кирилл Лучинский получил еще 30 суток домашнего ареста
- В Россию поставляли польские яблоки под видом молдавских
- СМИ: Авто мальтийской журналистки взорвали пластиковой взрывчаткой
- Уникальное открытие: при столкновении звезд в космос выбросило огромное количество золота
- Затерянный храм Рамзеса II обнаружен в Гизе
- Реакция президента Молдовы на решение КС о назначении министра правительством
- На деньгах нашли записку похищенной в Египте девушки
- Ураган "Офелия": жертвы, наводнения и багровое солнце над Англией
- Стали известны имена жертв авиакатастрофы в Кот-д’Ивуаре
- Граждане Молдовы погибли в авиакатастрофе в Кот-д'Ивуаре
- "Самый бесполезный в мире аэропорт" принял первый регулярный пассажирский рейс
- Под Петербургом восьмилетняя девочка объявила себя "шахидкой"
- Составлен список самых опасных городов в мире
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День будет напряженным с самого утра. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Мечты должны соответствовать реальности. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Будьте осторожны с компьютером.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Выгодно покупать валюту.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW