Одолжили без возврата: жители Фалештского района стали жертвами мошенников

Десятки жителей Фалештского района стали жертвами мошенников, суливших им лёгкий заработок. Они одалживали у людей средства, обещая вернуть долг с процентами. Однако денег граждане назад так и не получили.

"Сказали, что у них родственники работают в Национальном банке. Сначала одолжил три с половиной тысячи евро. Затем мне позвонили и сказали, что у них выгодное предложение. Я отдал ещё 17 тысяч долларов. А они меня обманули. Говорили, что вернут 24", - сказал житель села Фэлештий Ной Геннадий Бологан.



Наталья отдала мошенникам 400 тысяч леев, которые копила на покупку квартиры в столице.



"Они говорили не спеши, Наталья. Вот приедем из Кишинева с деньгами и вернём их твоей матери. Когда поняла, сколько денег им отдала, меня дрожь пробила. А они всё повторяли: не беспокойся, завтра-послезавтра получишь всё", - рассказала жительница Фалештского района Наталья.



Жертвой мошенников стал и Роман. Мужчина несколько лет трудился в России, чтобы заработать на жильё. Когда понял, что не сможет вернуть долг, взял ипотеку.



"Мы не подписывали никаких документов. Всё было на доверии. Говорили, что многие так заработали на машины, квартиры. Поэтому мы доверились им, даже документов не спросили. И расписку не взяли", - сказал житель Фалештского района Роман.



По данным полиции, к преступной схеме причастны несколько человек. Личность одной злоумышленницы установили. Ею оказалась Анастасия Вавуля. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. Прокуроры намерены требовать для неё предварительного ареста. Сообщников женщины разыскивают.



"У нас уже 14 уголовных дел. Сумма убытков достигает четырех миллионов леев. Мы предпринимаем меры, чтобы найти эти деньги. В большинстве случаев пострадавшие не могут представить документы, доказывающие факт передачи средств подозреваемой", - рассказал зампрокурора Фалештского района Сергей Митителу.



От рук мошенников пострадали и двое жителей Бельц.



"В полиции Бельц зарегистрированы еще два заявления. Возбуждены уголовные дела. Но поскольку преступления были совершены на территории Фалештского района, мы направили их в местный территориальный инспекторат", - сказала пресс-секретарь ИП Бельцы Евгения Молчанова.



Если Вавулю признают виновной, ей грозит до 14 лет.





