Глава МИ-5: угроз терактов в Британии становится больше

Британским службам разведки приходится все активнее вести борьбу с терроризмом, заявил на брифинге в Лондоне глава контрразведки МИ-5 Эндрю Паркер.

По его словам, в настоящий момент его ведомство все чаще сталкивается с усиливающейся угрозой терроризма, и выявлять ее становится сложнее.

В этом году в Британии было совершено пять терактов. Паркер отметил, что они оказали серьезное моральное воздействие на сотрудников МИ-5.

Глава ведомства рассказал, что из числа британцев, отправившихся воевать на стороне группировки "Исламское государство", 130 человек погибли. Группировка запрещена во многих странах, сообщает ВВС.

Паркер отметил, что МИ-5 в настоящее проводит 500 операций, которые касаются около 3000 человек, в той или иной степени включенных в экстремистскую деятельность.

За последние четыре года было предотвращено 20 нападений, в том числе семь за последние семь месяцев. Все они связаны с исламистским экстремизмом, добавил он.

Из пяти нападений, которые террористам удалось совершить в этом году, самым кровавым стал взрыв смертника после концерта певицы Арианы Гранде в фойе концертного зала "Манчестер-Арена", в результате чего погибли 22 человека.

Также пять человек погибли в марте во время нападения неподалеку от парламента, и еще восемь человек в районе Лондонского моста погибли под колесами фургона, из которого затем выпрыгнули трое мужчин с ножами и набросились на прохожих.

В июне мужчина направил фургон на толпу людей рядом с мечетью на севере Лондона, а в сентябре самодельная бомба частично взорвалась в вагоне метро на станции Парсонс-грин, в результате чего пострадали 30 человек.

Он подчеркнул, что международное сотрудничество продолжает играть важную роль, и впервые рассказал о совместном операционном контртеррористическом центре, находящемся в Голландии. В нем работают и обмениваются информацией представители контрразведывательных служб разных стран.

Благодаря их работе в Европе были арестованы 12 человек, сообщил он.

Говоря об угрозах, исходящих от других государств, Паркер сказал, что ведомство отслеживает широкий спектр скрытых действий в интересах разных стран, в том числе России. Он включает в себя агрессивные кибератаки, традиционный шпионаж и точечные убийства на британской территории.

Но он подчеркнул, что в Британии имеются мощные защитные механизмы против такого рода деятельности.