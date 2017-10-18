Американский писатель Джордж Сондерс получил Букеровскую премию за дебютный экспериментальный роман "Линкольн в Бардо".
Он стал вторым подряд американским писателем, выигравшим эту премию. Первым был Пол Битти, который получил награду за роман "Распродажа" в прошлом году.
Роман Сондерса повествует об Аврааме Линкольне, который приходит на могилу своего 11-летнего сына Вилли, умершего от тифа. На кладбище его посещают призраки и потусторонние силы, существующие между жизнью и смертью. Они ведут между собой диалоги, превращая роман в некое исследование смерти.
Судьи назвали роман Сондерса "крайне оригинальным" и "глубоко трогающим", сообщает ВВС.
Одна из судей Лола Янг сказала, что роман выделился среди других тем, как с помощью самых разных стилевых приемов автор "оживил" полумертвые души.
Янг призналась, что победителя было крайне сложно выбрать, и у судей даже "выступили слезы", однако, по их словам, это "были скорее слезы облегчения от того, что мы пришли к этому решению".
58-летний Сондерс прежде был известен лишь своими рассказами. Дебютный роман сделал его фаворитом премии: ставки на его победу в букмекерских конторах составляли 2:1. Это девятая книга его авторства.
Сондерс говорил, что обдумывал роман 20 лет перед написанием. Он сказал Би-би-си, что прежде пару раз пытался начать этот роман, но у него ничего не получалось.
Сондерс получит приз в размере 50 тыс. фунтов (66,6 тыс. долларов).
Джордж Сондерс родился в штате Техас, но живет в Нью-Йорке.
Букеровская премия (The Man Booker Prize) считается главной британской книжной наградой и вручается с 1969 года.
Уже четыре года Букеровскую премию может получить автор любого романа, написанного на английском языке, вне зависимости от его гражданства. До 2013 года премия вручалась лишь гражданам Великобритании, Ирландии и стран, входящих в Содружество наций.
С 2013 года премию ни разу не получал британский автор. В 2013 и 2014 годах она досталась писателю из Новой Зеландии, в 2015-м - из Ямайки, в 2016-м - из США.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День будет напряженным с самого утра. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Мечты должны соответствовать реальности. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Будьте осторожны с компьютером.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Выгодно покупать валюту.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW