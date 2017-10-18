В Швеции на территории полицейского участка прогремел взрыв

На юге Швеции в городе Хельсингборг на территории полицейского участка прогремел взрыв. Как сообщает Reuters ссылаясь на местные власти, взрыв прогремел ночью в среду, 18 октября.

Взрыв повредил вход в участок, взрывной волной выбило окна в соседнем здании. При этом пострадавших нет. Взрыв прогремел вскоре после полуночи по местному времени.

"Неясно, что стало причиной взрыва", - заявили правоохранители.

Правоохранители начали проверки в районе Хельсингборга, но арестов пока произведено не было, сообщает korrespondent.net