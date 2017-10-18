СМИ: Авто мальтийской журналистки взорвали пластиковой взрывчаткой

Для убийства мальтийской журналистки Дафне Каруаны Галисии было использовано пластиковую взрывчатку Семтекс, которую часто применяют при террористических атаках. Об этом сообщает Times of Malta со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что явная сила взрыва и рассказы очевидцев указывают на то, что для подрыва авто было использовано именно пластиковую взрывчатку Семтекс. Если это на самом деле был этот тип взрывчатки, то его на Мальте использовано впервые, добавили источники.

Пока до конца не ясно, где была заложена бомба – в автомобиле или на дороге.

По словам очевидца Франса Санта, который описал момент подрыва, сначала он услышал сильный взрыв. Вероятно, это сработал детонатор, а затем раздался значительно более мощный взрыв, пишет korrespondent.net

Напомним, на Мальте в результате взрыва автомобиля погибла журналистка Дафна Каруана Галиция, известная своими расследованиями коррупции в рамках проекта Panama Papers. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж сообщил, что заплатит вознаграждение за информацию, которая поможет найти убийц журналистки Дафне Каруена Галиции