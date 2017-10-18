В Россию поставляли польские яблоки под видом молдавских

Продавали польские яблоки под видом молдавских. Прокуроры направили в суд дело, по которому сотрудники Нацагентства продовольственной безопасности подделывали фитосанитарные сертификаты для экспорта фруктов в Россию.

Шесть чиновников, подозреваемых в превышении служебных полномочий, подделке документов и пассивной коррупции, рискуют получить от 10 до 15 лет лишения свободы.

Речь идет о схеме, по которой импортировали яблоки из Польши, сертифицировали их как молдавскую продукцию и экспортировали в Россию через границу.