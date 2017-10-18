Microsoft представила обновленные Surface Book 2

Компания Microsoft представила второе поколение планшета-гибрида Surface Book, в основу которого лег процессор Intel Core восьмого поколения. Среди особенностей девайса - поддержка работы со шлемом виртуальной реальности Windows Mixed Reality, передает ZDNet.

Издание сообщает, что новинки оснащены процессорами Intel Core i5-7300U или Core i7-8650U. При этом в старшей версии доступна опция графического процессора NVIDIA GeForce 10.

Гаджет предлагается с дисплеями диагональю 13,5 и 15 дюймов. Первая версия получила разрешение 3000x2000 пикселей, а вторая 15-дюймовая — 3240x2160.

Объем оперативной памяти устройства составляет 8 или 16 ГБ, а внутренней - 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Также новинка получила две камеры с разрешением 8 и 5 Мп и фронтальные стереодинамики.

Производитель заявляет, что на одном заряде гаджет способен проработать 17 часов.

Стоимость Surface Book 2 стартует от отметки 1,5 тысячи долларов. При этом топовая версия оценена в 2,5 тысячи долларов пишет korrespondent.net