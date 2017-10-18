Правозащитники: в Мьянме убили сотни мусульман

В докладе правозащитной организации Amnesty International говорится, что представители сил безопасности Мьянмы убили сотни представителей народности рохинджа, передает РИА Новости.

По информации правозащитников, после атаки 25 августа "представители сил безопасности Мьянмы… окружили деревни рохинджа в северной части штата Ракхайн. Когда женщины, мужчины и дети рохинджа покинули свои дома, солдаты и полицейские открыли огонь и убили или серьезно ранили сотни людей".

"Показания свидетелей, изображения спутников, данные, фото- и видеодоказательства, собранные членами Amnesty International, указывают на один и тот же вывод: сотни тысяч женщин, мужчин и детей народности рохинджа стали жертвами масштабных, систематических атак сродни преступлениям против человечества", − говорится в докладе.

Отмечается, что такое заключение основано на "показаниях более чем 120 мужчин и женщин рохинджа, которые бежали в Бангладеш за последние недели, а также 30 интервью с медиками, журналистами, соцработниками и официальными лицами Бангладеш", пишет korrespondent.net