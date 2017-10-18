Фильм о герое Звездных войн Хане Соло получил название

Фильм про одного из главных героев Звездных войн Хана Соло получил название. Об этом сообщил в Twitter его режиссер Рон Ховард.

Отмечается, что кинолента будет называться Соло – история Звездных войн.

Ховард опубликовал видео, на котором большие мохнатые лапы передают ему табличку с названием.

"Увидимся в следующем году!", − говорит режиссер, после того как переворачивает табличку, пишет korrespondent.net

Ранее сообщалось, что в Великобритании начались съемки фильма о Хане Соло и Чубакке, который до настоящего времени не имел названия. Действие киноленты будет разворачиваться до событий фильма Звездные войны: Эпизод IV - Новая надежда.

В роли молодого Соло снимется актер Олден Эйренрайк.