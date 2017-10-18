Бернд Фабриций был депутатом и членом комиссии по европейским делам и докладчиком по Украине и Молдове в Бундестаге. Он родился в Румынии, но эмигрировал со своими родителями в Баварию.

В феврале 2015 года во время дипломатического конфликта и обмена санкциями между Россией и ЕС он так же отправился в Москву, где сейчас скрывается от Интерпола под прикрытием российских служб Ренато Усатый.

Вернувшись, он организовал в Берлине презентацию на тему "Необходимость реформирования Интерпола", передает Publika TV.

Кроме того, Бернд Фабриций является главой фонда "Siebenbürger Sachsen", который финансирует Майкл Шмидт.