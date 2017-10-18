Во Франции задержали десять человек, планировавших нападения на политиков

Десять человек в возрасте от 17 до 25 лет были задержаны во Франции по подозрению в планировании нападений на политиков. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

Задержания произошли сегодня в юго-восточной Франции и в Парижском регионе.

В свою очередь издание Le Parisien сообщает, что задержания произошли в парижском пригороде Сен-Дени и близ Марселя.

Отмечается, что подозреваемые планировали нападения на мусульман и культовые для них места, а также на политиков, сообщает korrespondent.net

Ранее нижняя палата французского парламента – Национальная ассамблея – приняла в первом чтении новый законопроект по борьбе с терроризмом.