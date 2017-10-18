Десять человек в возрасте от 17 до 25 лет были задержаны во Франции по подозрению в планировании нападений на политиков. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на источники, близкие к расследованию.
Задержания произошли сегодня в юго-восточной Франции и в Парижском регионе.
В свою очередь издание Le Parisien сообщает, что задержания произошли в парижском пригороде Сен-Дени и близ Марселя.
Отмечается, что подозреваемые планировали нападения на мусульман и культовые для них места, а также на политиков, сообщает korrespondent.net
Ранее нижняя палата французского парламента – Национальная ассамблея – приняла в первом чтении новый законопроект по борьбе с терроризмом.
Комментарии
- В Турции подорвали автобус с полицией: 12 раненых
- Правозащитники: в Мьянме убили сотни мусульман
- Forbes: Состояние Трампа за год сократилось на 600 млн долларов
- СМИ: Авто мальтийской журналистки взорвали пластиковой взрывчаткой
- В Швеции на территории полицейского участка прогремел взрыв
- Уильям и Кейт объявили, что ждут третьего ребенка в апреле
- Судья на Гавайях приостановил новый миграционный указ Трампа
- Глава МИ-5: угроз терактов в Британии становится больше
- Пьяный полицейский спровоцировал тройное ДТП в Киеве
- В США заявили о возможности прямых переговоров с КНДР
- Врачи забыли салфетку в животе роженицы в Новгороде
- В Бельцах появится Центр инноваций и трансфера технологий
- НАРЭКИТ исследует качество и покрытие Молдовы мобильной связью
- Двое мужчин избили водителя скорой в Подмосковье
- Танцовщица пробежала на каблуках 42 километра
- Уникальное открытие: при столкновении звезд в космос выбросило огромное количество золота
- Затерянный храм Рамзеса II обнаружен в Гизе
- Реакция президента Молдовы на решение КС о назначении министра правительством
- На деньгах нашли записку похищенной в Египте девушки
- Ураган "Офелия": жертвы, наводнения и багровое солнце над Англией
- Стали известны имена жертв авиакатастрофы в Кот-д’Ивуаре
- Граждане Молдовы погибли в авиакатастрофе в Кот-д'Ивуаре
- "Самый бесполезный в мире аэропорт" принял первый регулярный пассажирский рейс
- Под Петербургом восьмилетняя девочка объявила себя "шахидкой"
- Составлен список самых опасных городов в мире
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День будет напряженным с самого утра. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Мечты должны соответствовать реальности. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Будьте осторожны с компьютером.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Выгодно покупать валюту.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW