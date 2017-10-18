В Турции подорвали автобус с полицией: 12 раненых

В турецком городе Мерсин произошел взрыв полицейского автобуса – ранения получили 12 человек. Как сообщает CNN Turk, на место происшествия были направлены полицейские, спасатели и медики.

По предварительным данным, причиной стало взрывное устройство на дистанционном управлении.

На данный момент полиция проводит расследование случившегося как теракт. Однако пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность, пишет korrespondent.net

Турецкие СМИ отмечают, что Рабочая партия Курдистана, которую Анкара считает террористической группой, в прошлом неоднократно совершала нападения на полицейских. Подобные теракты также организовывали террористы "Исламского государства".