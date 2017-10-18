В случае установления признаков преступления будет возбуждено дело по статье о неоказании помощи больному (часть 2 статьи 124 УК РФ).

В статье, вышедшей в печатном номере «Пензенской правды», сообщается, что 12 октября в районе улицы Коннозаводской в Пензе машина сбила ребенка, возвращавшегося с занятий со своим старшим братом, цитирует материал портал PNZ.ru. Звонок в скорую поступил в 19:52, и в 20:05 реанимобиль прибыл на место. Однако медикам оставалось только констатировать смерть мальчика.

«Он получил травмы, несовместимые с жизнью», — цитирует газета главного внештатного специалиста по оказанию скорой медицинской помощи Оксану Коробкову.

Один из водителей, оказавшихся на месте ДТП, рассказал журналистам, что попытался вызвать медиков из Заречного, так как до места ДТП оттуда было ехать «ровно пять минут», но диспетчер «даже слушать не стала, перебила, заявив, что "это не наша территория"», передает Лента.ру.