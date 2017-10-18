В четверг запланированы отключения воды в столице

По нескольким адресам в столице в четверг запланированы отключения воды. Коснутся они потребителей по улицам Г. Виеру, 12-24, 15-21; Колина Пушкин; Моара Рошие и Замфир Арборе. Воды не будет с 09.00 до 17.00 из-за проведения работы по замене кранов и счетчиков.

По данным „Apă-Canal Chişinău”, в четверг также будет прекращена подача воды и на ул. Ион Думенюк, 14; пр. Мирча чел Бэтрын, 32-34, в том числе в домах с дробью; Игорь Виеру,15/4 и Николае Милеску Спэтарул, 19-21, в том числе с дробью. Отключения запланированы с 09.00 до 17.00 в связи с подключением водопровода, передает IPN.



Поставщик призывает потребителей по указанным адресам запастись минимальным объемом воды для питья и бытовых нужд на период прекращения водоснабжения. После завершения работ подача воды возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.