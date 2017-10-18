В России попал в крупное ДТП пассажирский автобус из Кишинева. ФОТО

Вчера утром, молдавский пассажирский автобус, совершавший рейс Москва-Кишинев, попал в крупное ДТП на территории России.

Находившийся за рулем иномарки VW Polo мужчина не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом «Москва-Кишинев». Затем в легковую машину сзади врезался очередной автомобиль марки VW Touareg.

Авария прозошла 17 октября у деревни Хардиково Орловской области.

В результате ДТП 51-летний пассажир Polo погиб на месте происшествия, второй пассажир — 44-летний мужчина получил телесные повреждения. Его доставили в областную больницу.

По факту происшествия проводится проверка.