Двое мужчин избили водителя скорой в Подмосковье

Двое мужчин избили водителя скорой помощи в подмосковном городе Пушкино, они задержаны, сообщила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк.

По предварительным данным, бригада медиков приехала на вызов к одному из домов города. После этого между водителем автомобиля экстренной службы и двумя неизвестными произошел конфликт. В результате пострадал сотрудник медицинского учреждения. Его госпитализировали.

На станции скорой помощи рассказали, что он находится в травматологии.

По словам Волк, полицейские установили и доставили в отдел 18-летнего и 20-летнего правонарушителей.

В пресс-службе подмосковного главка СК добавили, что следователи инициировали передачу материалов проверки из органов внутренних дел, пишет РИА Новости.