НАРЭКИТ исследует качество и покрытие Молдовы мобильной связью

Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ) закажет исследование о выполнении условий покрытия территории Молдовы качественным сигналом операторами мобильной связи, в том числе на дорогах национального значения.

Как сообщили Инфотаг в министерстве экономики и инфраструктуры, соответствующая договоренность достигнута накануне на встрече главы ведомства, вице-премьера Октавиана Калмыка с руководством агентства.



Наряду с исследованием, которое выполнит независимая компания, НАРЭКИТ, со своей стороны, актуализирует методологию и механизмы оценки оказываемых услуг связи, исходя из международных норм, а минэкономики разработает и предложит к принятию поправки в законодательство и другие нормативные акты в этой области.



Участники встречи условились наладить прямой, постоянный и открытый диалог с операторами для повышения качества услуг мобильной связи и интернета, которое пока в ряде регионов остается неудовлетворительным.



"Все намеченные меры необходимо предпринять как можно скорее, поскольку сегодня мобильная связь и интернет важны не только для предпринимателей и чиновников, но и для самых простых людей. Необходимо определить все существующие препоны и как можно быстрее добиться их разерешения", - подчеркнул вице-премьер.



Представители НАРЭКИТ сообщили, что уже затребовали в срочном порядке от операторов технические данные о предоставляемых услугах, а ответственные ведомства проверят их соответствие условиям лицензии в различных уголках республики.

На прошлой неделе премьер-министр Павел Филип выразил недовольство качеством услуг мобильной связи и интернета в РМ. Он призвал чиновников из ответственных ведомств, в частности, НАРЭКИТ, "встать из мягких кресел и начать выполнять свою работу, чтобы граждане получали качественные услуги".