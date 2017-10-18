В Бельцах появится Центр инноваций и трансфера технологий

Центр инноваций и трансфера технологий при Бельцком государственном университете им. Алеку Руссо будет создан при финансовой поддержке Европйеского союза и других внешних партнеров. Об этом шла речь в ходе визита в Бельцы заместителя начальник Управления Европейской комиссии по расширению и "Восточному партнерству" Северина Строхала.

По его словам, решение о поддержке проекта, осуществляемого Агентством регионального развития "Север", будет принято после анализа местного и регионального социально-экономического климата, а также тенденций развития IT-сектора данного вуза.

Среди структур, уже заявивших о своей готовности поддержать создание будущего центра в Бельцах, - USAID и посольство Швеции в Молдове. Возможна также поддержка со стороны правительства Чехии, передает Инфотаг.

Стоимость проекта по созданию центра оценивается в 11,7 млн. леев, средства были запрошены из Национального фонда регионального развития. Международные партнеры будут участвовать в финансировании посредством проекта по повышению конкурентоспособности в Молдове.

Национальный координационный совет по региональному развитию уже утвердил выделение 6 млн. леев на работы, которые предстоит провести до конца года.