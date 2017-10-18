Врачи забыли салфетку в животе роженицы в Новгороде

Следственное управление Следственного комитета РФ по Новгородской области возбудило уголовное дело в отношении врачей роддома, забывших марлевую салфетку в животе роженицы, сообщает в среду пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 17 января 2017 года работники одного из родильных домов Великого Новгорода провели операцию ("кесарево сечение") 31-летней женщине.

"В ходе проведения операции врачи оставили в брюшной полости пациентки инородное тело — марлевую салфетку. В результате на протяжении нескольких месяцев состояние здоровья женщины ухудшалось, в связи с чем потребовалось повторное оперативное вмешательство", — говорится в сообщении.

По данным СК, пострадавшей был причинен вред здоровью средней степени тяжести. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Санкция статьи предусматривает до двух лет заключения. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, пишет РИА Новости

Аналогичный случай произошёл в Петербурге в ноябре 2015 года, когда медики Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова при выполнении "кесарева сечения" оставили хирургическую пелёнку размером 84 на 117 сантиметров в брюшной полости женщины. Тогда уголовное дело было возбуждено по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Мировой суд приговорил медиков к двум годам ограничения свободы.







