В Норвегии задержали судно под флагом Молдовы

Корабль "Сталвард" под флагом Молдовы задержан на этой неделе в Норвегии по причине его плохого технического состояния.

Как сообаще Инфотаг, кораблю почти 60 лет, он построен в 1958 году. Власти Норвегии считают, что у корабля множество технических проблем, которые угрожают здоровью и жизни членов экипажа.

Грузовое судно было задержано в норвежском порту Мосьен после инспекции на борту. За последние восемь лет "Сталвард" сменил три флага. Ранее он ходил под флагами Панамы и Того.

Судно, которое перешло под молдавскую регистрацию, принадлежит норвежской компании.

Директор порта Джурджулешть сообщил, что остальные члены экипажа являются гражданами Украины и Польши. Он также отметил, что если будет зарегистрирован еще один инцидент с этим судном, то он будет удален из Государственного регистра судоходства Молдовы.