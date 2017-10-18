Погода на спутнике Сатурна похожа на земную

Учёные считают, что атмосфера на Титане и его климат практически полностью повторяют земные.

Благодаря миссии зонда "Кассини" учёные продолжают получать уникальные научные данные относительно одной из самых крупных планет Солнечной системы — Сатурна и его спутников.

Так, новое исследование, проведённое планетологами и геологами Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, доказало, что гидрологический цикл, в ходе которого метан на поверхности спутника Сатурна Титана превращается из жидкости в газ и обратно, очень похож на водный цикл на Земле, пишет life.ru.

При всей сложности проистекающих в атмосфере Титана погодных явлений, например метановых дождей и штормов, их природа и механика всё больше напоминают земные. Симуляция обильных осадков в атмосфере спутника показала, как именно и за какие сроки могут быть сформированы поверхность и ландшафт спутника. Учёные пришли к выводу, что метановые ливни и штормы формируют поверхность Титана так же, как земная вода формирует скалистую поверхность.

Компьютерное моделирование гидрологического цикла Титана показало, что обширные метановые атмосферные фронты формируются в основном вблизи полюсов, где расположены крупнейшие озёра и моря. По мнению исследователей, бури, бушующие на поверхности Титана практически каждый день, по своим масштабам приближаются к урагану "Харви", от последствий которого прибрежные штаты США не оправились до сих пор.

Помимо этого, учёные выявили схожесть атмосфер Земли и Титана и по другим ключевым параметрам. Было обнаружено, что атмосфера Титана может "похвастаться" теми же атмосферными явлениями, связанными с резким перепадом температур: так же, как и на Земле, резкое изменение температуры вызывает осадки.