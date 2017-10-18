Три человека погибли из-за утечки аммиака на хоккейной арене в Канаде

По меньшей мере три человека погибли в результате утечки аммиака в канадском городе Ферни. Об этом говорится в официальном заявлении властей города.

Сейчас в жилых кварталах, находящихся поблизости от хоккейной арены, проводится экстренная эвакуация людей.

Бригады спасателей дежурят рядом с местом трагедии, но из-за концентрации аммиака в воздухе пока не могут войти внутрь здания, пишет life.ru

Что стало причиной утечки химического вещества, пока не ясно.