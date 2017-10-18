В Эстонии прошел черный дождь

В эстонских регионах Ярвамаа, Йыгевамаа и Тартумаа прошел черный дождь. Об этом в среду, 18 октября, сообщает портал Delfi.ee.

Отмечается, что после выпадения дождя на земле образовалась серая пена.

«Мы рассмотрели фотографии со спутников, да и метеослужба Финляндии подтвердила, что до нас дошел дым и копоть пожаров в Португалии, а также частично — пыль из Сахары», — рассказал синоптик Тайми Пальяк. Он добавил, что информации о химическом составе воздуха нет, так как такими замерами в стране не занимаются.

16 октября стало известно, что жертвами лесных пожаров в Португалии стали 27 человек, ранения получил 51 человек, 15 из них находятся в тяжелом состоянии. В тушении огня задействованы 6 тысяч пожарных и спасателей, в распоряжении которых имеются 1,8 тысячи единиц специальной техники. Основные очаги возгорания находятся в районах Коимбра, Гуарда, Кастело Бранко, Авейру, Лейрия, Лиссабон, Визеу, Вила-Реал и Сантарене, отмечает Лента.ру.