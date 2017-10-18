Марго Робби призналась, что она уже несколько лет замужем

Представители прессы узнали, что популярная голливудская актриса Марго Робби, известная по главным ролям в фильмах "Волк с Уолл-Стрит" и "Отряд самоубийц", оказывается, три года тайно состояла в браке со своим избранником Томом Акерли.

Получается, что сообщения о свадьбе пары в декабре прошлого года были ложными. Новость о том, что Робби и Акерли обменялись кольцами на секретной церемонии в Австралии, широко освещалась различными СМИ. Однако на международном кинофестивале в Хэмптоне кинодива призналась, что замужем она уже несколько лет, пишет life.ru

Источник издания LadBible поздравил актрису с грядущей первой годовщиной свадьбы, на что Робби ответила, что она в браке состоит уже три года. Марго и Том познакомились во время съёмок драмы "Французская сюита" в 2013 году, и, судя по всему, уже через год они связали себя обетами. Представители Тома Акерли не дают никаких комментариев по поводу информации о его браке с актрисой.