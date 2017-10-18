В Иркутске ночью горел подпольный дом престарелых

В ночь на 18 октября в Иркутске (Россия) загорелся дом, в котором располагался частный и не зарегистрированный в соответствующих службах дом престарелых.

Четыре звена пожарных и спасателей организовали эвакуацию 16 человек, заблокированных в охваченном дымом здании. Беспомощных стариков выносили на балкон второго этажа, а оттуда спускали вниз на мягких носилках. До прибытия медиков сотрудники МЧС самостоятельно проводили реанимационные мероприятия и оказывали доврачебную помощь. Прибывшим бригадам скорой помощи передали 13 человек, из них пятерым потребовалась госпитализация, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

"Интерфакс" со ссылкой на министерство здравоохранения Иркутской области сообщает о 14 пострадавших. "14 человек пострадали, из них 12 были доставлены в больницы бригадами скорой помощи, девять помещены на стационарное лечение. Врачи оценивают их состояние как тяжелое и средней степени тяжести. Все получают необходимую медицинскую помощь", - сказала пресс-секретарь Минздрава Татьяна Шкурская.

По данным источника агентства, состояние пяти пострадавших оценивается как тяжелое, четверо пациентов находятся в состоянии средней тяжести, троим помощь была оказана амбулаторно.

Как было установлено, причиной пожара стало короткое замыкание при эксплуатации сушильной машины. Выгорело 10 кв. метров, передает newsru.com.

"По предварительным данным, в двухэтажном доме индивидуальным предпринимателем оказывались социальные услуги пожилым людям. При этом организация не значится в Реестре поставщиков социальных услуг на основе Федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации". По данному факту будет проведена проверка совместно с Министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области", - отметил заместитель начальника ГУ МЧС по Иркутской области Виктор Пашков.