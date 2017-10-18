NASA показало, как выглядит столкновение нейтронных звёзд

Специалисты NASA с помощью художников создали рисунок, на котором постарались показать, как могло бы выглядеть для стороннего наблюдателя столкновение двух нейтронных звёзд. По их мнению, на месте столкновения образовалось бы плотное, горячее, расширяющееся во все стороны облако обломков.

Внутри этого облака могли бы находиться самые тяжёлые металлы и элементы во Вселенной, в том числе золото и платина, — массой, сравнимой с десятком планет, подобных Земле. Стоит отметить, что это художественная версия, хотя и нарисованная максимально достоверно.

Иллюстрация посвящена новости, о которой стало известно только вчера. Международная группа астрономов, используя гравитационный детектор LIGO, впервые в истории смогла зарегистрировать важнейший для Вселенной тип событий — слияние двух нейтронных звёзд, пишет life.ru.

Источник этих гравитационных волн находится достаточно далеко от Солнечной системы — в 130 миллионах световых лет. Массы нейтронных звёзд, участвовавших в столкновении, были сравнимы с массой Солнца, что в десятки раз меньше, чем при типичном столкновении чёрных дыр.