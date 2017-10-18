Министр внутренних дел признал увеличение жалоб на патрульных инспекторов

Министр внутренних дел Александру Жиздан признал, что ведомство все чаще получает жалобы от водителей, число которых особенно увеличилось в последние два месяца.

Заявление было сделано во время пресс-конференции, организованной в ответ на объявление председателя Демократической партии Влада Плахотнюка. Лидер демократов заявил, что правительственные чиновники обратились к нему с требованием принять меры по прекращению злоупотреблений со стороны патрульных инспекторов, которые беспричинно останавливают водителей.

"Этот вопрос находится под контролем генерального инспектората полиции и министерства внутренних дел. На протяжении последних месяцев, мы на самом деле получаем жалобы от граждан, которые указывают, что патрульные инспекторы часто останавливают их без объяснения причины. Этот вопрос обсуждался и по линии партии, где ему были посвящены несколько заседаний. Совместно с генеральным инспекторатом полиции и национальным инспекторатом патрулирования мы предпримем меры, которые приведут к прекращению указанных злоупотреблений. Речь идет о развитии операционных процедур, которые обяжут полицейских объяснять водителю причину остановки", - заявил Александру Жиздан.

В тоже время, министр уточнил, что с начала 2017 года в национальный инспекторат патрулирования поступило 116 подобных обращений.

"Ведутся служебные расследования, следствием которых станут наказания. [...] Национальный инспекторат патрулирования был реформирован в 2013 году в целях патрулирования мест с высоким уровнем преступности, а сейчас, к сожалению, патрульные инспекторы превратились в агентов обеспечения дорожного движения", - отметил Жиздан, пояснив, что решение вскоре будет найдено.

Отметим, что в настоящее время в национальном инспекторате патрулирования работает 1 207 сотрудников.