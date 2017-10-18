Молодой человек сдался полиции, напуганный призраком убитой любовницы

В Омской области задержали 19-летнего местного жителя, который убил свою взрослую любовницу, а затем утопил труп в болоте. Молодой человек признался в преступлении, когда его начал преследовать призрак покойницы.

26-летняя девушка из Знаменского района пропала в начале августа. Она поссорилась с матерью и ушла из дома. Сначала она отвечала на звонки, а 16 августа перестала брать трубку. После безуспешных попыток связаться с дочерью мать обратилась в полицию с заявлением об исчезновении.

"Некоторое время в отделение полиции поступали разные сообщения, что ее видели в разных местах, поэтому до последнего была надежда, что девушка жива", - цитирует NGS55 сообщение пресс-службы регионального управления МВД.

Как оказалось, пропавшую девушку убил молодой человек из деревни Киселево. "Подозреваемый сам пришел в полицию с явкой с повинной, объяснив, что на душе у него неспокойно, потерпевшая стала часто сниться и чудиться везде", - рассказали в Следственном комитете.

15 августа 19-летний подозреваемый переспал со своей 26-летней подругой, а затем они поссорились из-за возраста, и молодой человек толкнул любовницу. Она разбила голову о дверной косяк.

"Опасаясь, что женщина может заявить на него в полицию, подозреваемый задушил подругу, после чего вынес тело на свалку. На следующий день он попросил 15-летнего знакомого помочь ему перепрятать тело. Вместе они отвезли труп на болото, где утопили", - уточнили следователи.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", передает newsru.com. Расследование продолжается.