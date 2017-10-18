На трое суток задержали бизнесмена из Бричан за взятку

На трое суток задержали бизнесмена из Бричан, подозреваемого в коррупции.

Он предложил 10 тысяч леев налоговому инспектору, чтобы тот не выписывал ему штраф за нарушения, обнаруженные в деятельности фирмы.



Инспектор от денег отказался и заявил о случившемся в Национальный центр по борьбе с коррупцией.



Теперь предпринимателю грозит до шести лет тюрьмы.







