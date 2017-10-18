ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.

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