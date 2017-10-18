Люди-"совы" и неандертальцы оказались связаны

Исследователи из Института эволюционной антропологии им. Макса Планка в Лейпциге (Германия) проанализировали геном неандертальца и выяснили, какую роль он играет в биологии современного человека.

Неандертальцы, самые близкие родственники человека разумного, исчезли с территории Европы около 40 000 лет назад. Исследования последних десятилетий показали, что неандертальцы были связаны с Homo sapiens, мигрировавшими из Африки. Теперь ученые считают, что геномы современных людей содержат от 1,8 до 2,3% неандертальской ДНК.

Геном оказывает влияние на самые разные проблемы со здоровьем. Например, если у вас депрессия, знайте — это сигнал от вымершего неандертальца. То же самое касается сердечных приступов, никотиновой зависимости и ожирения. Конечно же, не только неандертальская ДНК виновата в ваших вредных привычках, но и многие другие факторы.

Тем не менее ученые из Германии решили все еще раз тщательно проверить и для этого собрали и проанализировали генетические данные 112 000 добровольцев из британской базы Biobank. А затем вычислили в них присутствие искомого генома.

Выяснилось, что ДНК неандертальцев является одним из источников вариации множества черт у современных людей. Например, ее влияние прослеживается в цвете волос, кожи, чувствительности к загару. Кроме того, современные люди с определенной вариативностью этого генома, как правило, курят. А другие варианты провоцируют «ночной образ жизни», то есть привычку поздно засыпать и поздно просыпаться. Если вы «сова», то тоже можете благодарить неандертальца.

Между тем отмечается, что неандертальская ДНК встречается и у светлокожих светловолосых людей. Это говорит о том, что сами неандертальцы тоже отличались друг от друга цветом кожи и волос. Эти выводы очень важны для генетиков и исследователей, которые стремятся больше узнать о древних людях.

Неандертальцы жили в Евразии на протяжении тысячелетий, прежде чем современные люди мигрировали на эту территорию около 100 000 лет назад. Не исключено, что неандертальцы лучше адаптировались к низким и высоким уровням ультрафиолетового излучения по сравнению с новоприбывшими Homo sapiens. Эта адаптация тоже передалась современному человеку, передает Моя планета.