Джордж Сорос передал львиную долю своего состояния организации Open Society Foundations

Известный американский финансист-миллиардер Джордж Сорос передал большую часть своего состояния (18 млрд долларов) в распоряжение организации Open Society Foundations ("Открытое общество", OSF), сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей фонда. Получение столь крупной суммы выводит этот фонд в число крупнейших подобных организаций в мире и делает его вторым по величине благотворительным фондом в США после Фонда Билла и Мелинды Гейтс, активы которого составляют около 30 млрд долларов, отмечает газета. По словам источников, Сорос не собирается использовать переданные средства для инвестиций или спекуляций на фондовом рынке - для этого у него есть отдельные средства, хранящиеся в его Soros Fund. В Open Society Foundations финансист сформировал инвестиционный комитет и стал его председателем. Расходами фонда занимается Дон Фитцпатрик, который отчитывается перед комитетом, а не перед Соросом лично, как было раньше.

Фонд "Открытое общество" финансирует помощь беженцам, усилия в области развития общественного здравоохранения, поддерживает правозащитные организации, помогает в проведении экономических реформ. Первый фонд был основан Соросом в его родной Венгрии в 1984 году. В то время одним из главных направлений его деятельности была борьба с коммунизмом. Сейчас у фонда более 40 отделений и офисов в разных странах. Согласно официальному сайту, расходы организации в 2017 году составили 940 млн долларов.

В России фонд "Открытое общество" начал работать в 1995 году. Он выделил более 100 млн долларов на поддержку российской науки, финансировал создание интернет-центров в 33 российских университетах, закупал книги для российских библиотек, помогал российским НКО и независимым СМИ.

8 июля 2015 года Совет Федерации РФ составил список организаций, чья деятельность, по мнению сенаторов, угрожает национальной безопасности России. В так называемый патриотический стоп-листвошли 12 зарубежных и международных неправительственных организаций (НПО), в том числе фонд "Открытое общество" и Фонд содействия при институте "Открытое общество" (принадлежат Соросу).

Сорос - один из самых известных и успешных инвесторов. Журнал Forbes оценивает его состояние в 23 млрд долларов,читать далее http://classic.newsru.com/world/18oct2017/soros18.html