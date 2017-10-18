В Париже задержан пьяный мужчина в трусах, вооруженный бензопилой

Этой ночью в Париже полиция задержала полуголого нетрезвого мужчину, который был вооружен бензопилой. Об этом информирует издание Parisien.

Как сказано в материале, сообщение об этом мужчине, угрожавшем человеку, поступило в правоохранительные органы примерно в 01:50. Прибывшие на место полицейские обнаружили незнакомца в трусах, которые держал в руках бензопилу.

Его обезвредили и задержали. Утверждается также, что этот мужчина "русского происхождения", пишет ren.tv