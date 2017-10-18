Спецподразделения Молдовы, Румынии и США проводят учения на полигоне в Бульбоаке

На тренировочной Военной базе Национальной армии в Бульбоаке проходят учения "JCET-2017" (Joint Combined Exchange Training), в которых принимают участие военнослужащие спецподразделений Молдовы, Румынии и США.

В ходе учений, которые проводятся с 1 октября по 4 ноября, офицеры и субофицеры из этих трех армий осуществляют стрельбы из табельного оружия, специфические для дневных и ночных условий, тактические миссии с групповым боевым обстрелом специальных сил. Солдаты также выполняют прыжки с парашютом.

По словам командующего Батальона специального назначения «Fulger» Национальной армии, подполковника Иона Ожог, учения направлены на развитие способностей выполнения спецмиссий, на совместное участие и осуществление обмена опытом между военнослужащими спецподразделений трех армий.

Учения «Joint Combined Exchange Training» проводятся в соответствии с планом подготовки Национальной армии на 2017 год, передает Молдпрес.