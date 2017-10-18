На проезжающую легковушку рухнул многотонный столб в Китае. ВИДЕО

Необычное ДТП произошло в Китае: на проезжающую легковушку рухнул многотонный столб.

Конструкция смяла переднюю часть машины, и казалось, что шансов выжить у водителя попросту нет. Однако хозяину иномарки повезло. На кадрах видно, что он живой и невредимый вылезает через пробитое лобовое стекло, чем очень удивляет всех свидетелей аварии.

Сам мужчина, по всей вероятности, шокирован не меньше, ведь он едва не погиб в искореженной машине, пишет ren.tv