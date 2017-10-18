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Умерла известная румынская актриса Ольга Тудораке
// фото: Рен ТВ
14:08, 18 Oct 2017
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Известная румынская актриса Ольга Тудораке скончалась минувшей ночью в одной из бухарестских больниц в возрасте 88 лет, сообщает агентство Аджерпрес.

Звезда румынской сцены Ольга Тудораке окончила в 1951 году Бухарестский театральный институт, после чего работала в Молодежном театре, Театре имени Константина Ноттара, Малом театре, бухарестском Национальном театре и на других площадках.

За свою жизнь она исполнила более 70 ролей - Антигоны в одноименной пьесе Софокла, Клеопатры в "Антонии и Клеопатре" Уильяма Шекспира, Маши в "Живом трупе" Толстого.

Также Ольга Тудораке принимала участие в съемках многочисленных фильмов - "Тудор" (1962), "Месть гайдуков" (1968), "Бедный Иоаниде" (1979), "Незабываемое лето" (1993), "Фараон" (2004).

С 1976 года артистка преподавала в столичном Институте театрального и кинематографического искусства имени Иона Луки Караджале, где подготовила шесть поколений актеров.

На протяжении своей карьеры Ольга Тудораке была удостоена многочисленных наград и премий. В 2012 году она перестала принимать активное участие в общественной жизни в связи с ухудшившимся состоянием здоровья, пишет ren.tv




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