Мэр Калининграда призвал жителей убраться во дворах и уехать на время ЧМ-2018

Мэр Калининграда Александр Ярощук призвал жителей прибраться во дворах и покинуть город на время матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Одна из четырех игр, которая пройдет в Калининграде, точно будет европейская, топовая. В город приедут 70-100 тысяч туристов. Все, конечно, на стадион не попадут», — объяснил свою просьбу Ярощук в эфире местной радиостанции.

Тем же, кто не поедет отдыхать на природу, он рекомендовал «никого не бить». «Если владеете английским языком, помогайте туристам — подскажите, пообщайтесь», — сказал мэр.

В свою очередь администрация города договаривается с работодателями о предоставлении калининградцам выходных в дни проведения матчей чемпионата. Кроме того, в Калининграде, по словам Ярощука, практически запретят движение автотранспорта, освободив дороги для «челноков, которые будут возить болельщиков».

Стадион для проведения матчей в рамках финальной стадии ЧМ-2018 с трибунами на 35 тысяч зрителей возводят в центре города на острове Октябрьский, передает Лента.ру.

Чемпионат мира 2018 года пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.