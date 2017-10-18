После того, как пассажир садился к Карапетяну в машину, тот предлагал выпить минеральной воды, в которой предварительно растворял психотропные вещества. Пассажир терял сознание, а таксист похищал у него деньги и ценные вещи. Следствие предполагает, что как минимум один мужчина умер. Его тело нашли в апреле. Экспертиза показала, что смерть наступила в результате отравления. Оперативники следили за таксистом-клофелинщиком несколько месяцев, передает Вести.ру

"Оперативники Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Москве установили личность подозреваемого. На 21-м км Симферопольского шоссе автомобиль злоумышленника был заблокирован, а он сам задержан", — сообщил Юрий Титов, врио начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве.

Таксисту предъявлено обвинение сразу по двум статья: "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть" и "Разбой". В суде подозреваемый вел себя уверенно и практически не смотрел в сторону телекамер. Его защита настаивала, что Карапетяна можно поместить под домашний арест, мол, он же признал свою вину. Но у суда другое мнение. На время следствия таксиста заключили под стражу на полтора месяца. Полицейские в это время будут проводить экспертизы и анализировать все обстоятельства дела. Не исключено, что жертв может быть больше.