"Раньше дефицит мяса в школьном меню достигал 50%. Теперь - около 30%. Обеспечение рыбой - еще больше. Также дела обстоят с поставками творога и сыра", - сказала замминистра здравоохранения Алена Сербуленко.



По словам замминистра, детям стали давать больше овощей и фруктов. Но сумму, установленную министерством образования на питание детей, нужно увеличить. 18 леев в день недостаточно.



"Этого слишком мало, чтобы покрыть расходы на меню, которое составил минздрав. А ведь осенью и зимой расходы растут. Даже если Молдова - аграрная страна, фрукты дорожают", - отметила замминистра здравоохранения Алена Сербуленко.



Члены комиссии намерены предложить парламенту организовать еще одни слушания. По их итогам решат, как улучшить питание детей.