Проверки арендодателей пополнили бюджет на 2 млн леев

После проверок налоговыми инспекторами физлиц, сдающих в аренду свое жилье, в госбюджет Молдовы дополнительно взысканы основные платежи в сумме более 2 млн леев.

Кроме того, начислена пеня в размере свыше 400 тыс. леев. Об этом сообщила Государственная налоговая служба Молдовы, отметив, что в рамках специальной кампании она продолжает информировать граждан, сдающих свою недвижимость в аренду, о необходимости уплаты подоходного налога с этого вида деятельности.



По данным ведомства, в период с 1 июля по 30 сентября 2017 г. в ГНС Молдовы было зарегистрировано 1158 контрактов на сдачу недвижимости в аренду, из которых 737 - в мун. Кишинев, 253 - на севере страны, 148 - в Центре и 20 - на Юге страны.



Кампания по соблюдению налоговых обязательств лицами, сдающими жилье в аренду, была начата ГНС в июле этого года. На сегодняшний день сотрудники Государственной налоговой службы распространили около 5 тыс. информационных листовок, провели 1300 заседаний по информированию с администраторами жилых блоков и организаций, оказывающих посреднические услуги по аренде недвижимости. В рамках кампании ГНС выявила более 3,2 тыс. физических лиц, владельцев недвижимости, которые потенциально готовы сдать жилье в аренду. В отношении них выполнены необходимые действия по соблюдению налогового законодательства.



ГНС напомнила тем, кто сдает в аренду недвижимость, что нужно соблюдать законодательство и платить 7% налог с получаемого дохода. Ставка налога составляет 7% от дохода, зафиксированного в соответствующем контракте. Арендодатели-физические лица должны зарегистрировать в налоговых органах по месту прописки контракт об аренде в течение трех дней с момента его заключения. Налог можно уплатить до 2-го числа каждого месяца или в аванс в любом банке или почтовом отделении, передает noi.md.