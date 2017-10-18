В Москве простились с актером Дмитрием Марьяновым

В московском Доме кино прошла церемония прощания с актером Дмитрием Марьяновым. Отдать дань памяти пришли более тысячи человек. По старинной традиции в последний путь его проводили аплодисментами.

Кроме родных и близких на церемонии присутствовали многие известные деятели искусств, в их числе — Максим Виторган, Георгий Мартиросян, Константин Юшкевич, Марат Башаров, Гоша Куценко, Дмитрий Певцов, Ирина Апексимова, Алена Хмельницкая, Алексей Кортнев, Виктор Раков, Алексей Чадов, Алена Яковлева, Александр Самойленко, Александр Стриженов, Иван Стебунов, Татьяна и Ольга Арнтгольц.

В основном, все друзья и коллеги отказывались от траурных речей у гроба — просто молча клали цветы, не в силах сдержать слез, сообщает Вести.ру.

Дмитрий Марьянов скончался 15 октября на 48-м году жизни. По предварительной версии, причиной скоропостижной смерти стал оторвавшийся тромб. Похоронят артиста на Химкинском кладбище.

В кино Марьянов сыграл всего более 80 ролей. Среди наиболее полюбившихся зрителю картин — "Выше радуги", "Дорогая Елена Сергеевна", "Любовь", "День Радио", "Графиня де Монсоро" и многие другие. Кроме того, актер входил в состав труппы театра "Ленком", а также был задействован в спектаклях в театре им. Моссовета.