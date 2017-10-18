Протесты в Киеве: что сейчас происходит в украинской столице. ФОТО

Под Верховной Радой 17 октября началась акция протеста оппозиционных партий и политических сил. От многотысячной демонстрации осталась сотня палаток и около 200 активистов.

Организаторы протеста ожидают четверга. Как заявил спикер парламента Андрей Парубий, в этот день нардепы, возможно, рассмотрят требования протестующих.

Генпрокурор Юрий Луценко заверил, что палатки митингующих, установленные у здания Верховной рады, сноситься не будут, поскольку право на мирные акции протеста является "одним из главных достижений Майдана.

Корреспондент.net подводит итоги акции протеста под Радой в центре Киева.

Три требования митингующих

Об акции 17 октября организаторы, в том числе нардепы Сергей Лещенко и Мустафа Найем, активно писали в соцсетях все выходные накануне.

Среди организаторов также - бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили и его партия Движение новых сил, Свобода, Национальный корпус, Самопомощь, Гражданская позиция, батальон Донбасс и другие.

В назначенный день под стенами Рады и ее окрестностях собрались более пяти тысяч человек. Охраняли и следили за порядком коло 3,5 тысяч полицейских и нацгвардейцев.

Организаторы объявили три требования: отменить депутатскую неприкосновенность; изменить избирательное законодательство, сделав партийные списки открытыми; создать антикоррупционный суд.

Саакашвили неоднократно заявлял о намерении добиваться импичмента Петра Порошенко, если парламент не отреагирует на эти условия.

По данным полиции, сейчас под стенами Верховной рады около 200 человек - 50 сторонников Саакашвили из Движение новых сил, около ста из батальона Донбас, и около 50 из Справедливости.

Несмотря на малое количество протестующих за порядком в правительственном квартале в центре Киева следидят около трех тысяч полицейских и нацгвардейцев. Отмечается, что их количество может измениться в зависимости от ситауции.

В середине 17 октября митингующие начали устанавливать палатки под Радой. Тогда же и произошли первые столкновения правоохранителей с протестующими. Всего пострадали четыре человека, в том числе полицейский.

Сообщалось, что протестующие сломали металлоискатели и ограждения вокруг парламента, забрали щиты нацгвардейцев, а правоохранителям пришлось применить газовые балончики.

Поступилась ли власть

Еще утром 17 октября Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Венецианская комиссия призвала отозвать законопроекты, которые предусматривают создание антикоррупционного суда.

Однако неожиданно президент Петр Порошенко внес законопроект о снятии депутатской неприкосновенности.

Это является одним из требований митингующих, правда в проекте говорится, что закон может заработать с 2020 года, то есть распространяется только на следующий состав Рады.

Поэтому нардепы, которые поддерживают протесты под Радой, считают предложение президента относительно снятия депутатской неприкосновенности "подачкой".

Сам Порошенко сдержанно прокомментировал протесты в Киеве. Он отметил, что с пониманием относится к акциям протеста и призвал не проливать кровь.

Рада отказалась выполнять требования протестующих, однак нардепы выразили готовность включить в повестку четверга 19 октября два требования: отмену неприкосновенности и законы о выборах.